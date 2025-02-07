Hakkari Valiliğinde 2024-2025 eğitim-öğretim yılı çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin toplantı yapıldı.Hakkari Valiliğinde yapılan toplantıda, 2024-2025 eğitim-öğretim yılına dair çocukların eğitim süreçlerinin güvenliği için alınacak koruyucu ve önleyici tedbirler masaya yatırıldı. Vali Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda; çocukların bağımlılıkla mücadelesi ve bu konuda yürütülen çalışmalar ile veli ve öğretmenlere verilecek eğitimler, öğrenciler için gıda güvenliği ve zararlı alışkanlıklar konusunda okul çevreleri ile okul kantin ve yemekhanelerinin denetimleri, okul giriş-çıkışlarında öğrencilerin güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, okul çevrelerindeki metruk binalara yönelik güvenlik önlemleri, okul çevresindeki kafe ve internet salonlarının denetimi, çocuklar için Trafik Eğitimi Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar, eğitim ve güvenlik çalışmalarının daha nitelikli hale getirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması konuları gündeme alınarak değerlendirildi. Toplantıda ayrıca 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. döneminde yapılan okul güvenliği toplantısında alınan kararlar da tekrar gözden geçirildi. Vali Çelik; toplantı sonrasında eğitim ve güvenlik çalışmalarının daha nitelikli hale getirilmesi için kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yaparak, katılımcılara katkıları için teşekkür etti.