Van’da uzmanlar, halk arasında ’sarı serum’ ve ’atom’ diye bilinen serumlar hakkında vatandaşlara uyarılarda bulundu.Grip ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının arttığı kış aylarında uzmanlar, halk arasında ’sarı serum’ olarak bilinen serum uygulamalarına dikkat çekti. Bilinçsiz kullanımın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan uzmanlar, doktor önerisi olmadan herhangi bir serum veya ilaç kullanılmaması gerektiğini söyledi.Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. İbrahim Aydın, son zamanlarda sarı serumla ilgili ölümle sonuçlanan vakaların yaşandığına dikkat çekerek, "Sarı serum dediğimiz aslında serumun içine bemiks dediğimiz bir vitamin iğnesinin konulmasıdır. Normalde biz grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu gibi durumlarda hastaya ilaç kullansan da kullanmasan da bir haftada düzelirsin diye anlatırız. Çünkü serumlar genelde sıvı kaybı olanlarda, yeme içme bozukluğu olanlarda verilen şeylerdir. Düz serumun içeriği ya tuzlu su, ya şekerli sudur. Ama gribal sentomu olan hastalarda; bazen antibiyotik, nefes açıcı, burun açıcı şeyleri de seruma katabiliriz. Ateşi yüksek olanlarda özellikle yeme içmesi de iyi değilse serum verebiliyoruz. Ama sarı serum dediğimiz şeyin içindeki o bemiksi çok mecbur olmadıkça biz de uygulamıyoruz. Kendi hastalarıma da çok mecbur kalmadıkça verdiğim bir şey değil" dedi."Kesinlikle evde kullanılmaması gereken bir ilaçtır"Sarı serumun hangi durumlarda verilmesi gerektiğine de değinen Aydın, "Hani hasta açlık grevindedir, çok uzun süre bir şeyler yememiştir. Biz o tür hastaları beslemeye başladığımızda mutlaka vitamin desteği altında başlıyoruz. Normal grip gibi ateşli durumlarda verilmesi gereken bir ilaç değil. Çok ciddi vitamin eksikliği olanlarda verdiğimiz bir şeydir. Yatan hastalarda, hastanenin şartları iyiyse, acil durumlarda hastaya müdahale edilebilecekse verilecek bir serumdur. Kesinlikle evde kullanılmaması gereken bir ilaçtır. Hatta sağlık ocağı şartlarında, hastaya acil müdahale imkanı yoksa uygulanmaması gereken bir ilaçtır. Acil şartlarının iyi olduğu, anafilaksiye müdahale yetkinliği olan birinin olduğu bir yerde yapılması ve bir hekimin gözetiminde olması lazım" ifadelerini kullandı."Enfeksiyonu düzelten bir serum değil"Açıklamalarında vatandaşlara tavsiyelerde de bulunan Dr. Aydın, "Tavsiyem çok yeme içme bozukluğu yoksa, hasta ağızdan alabiliyorsa serumda ısrar etmemeleri, özellikle sarı serumda hiç ısrar etmemeleri lazım. Çünkü enfeksiyonu düzelten bir serum değil, sadece hastayı o an için rahatlayıcı bir şeydir. O riske değmez" diye konuştu.