Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından ’Kadına şiddete hayır’ eğitimi verildi.Hakkari İl Jandarma Komutanlığı, Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele kapsamında kadın güvenlik korucularına, ’Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve aile içi şiddetin önlenmesi konusunda bilgi verip, telefonlarına KADES uygulaması indirdi. Uygulamanın nasıl kullanılacağı ve sağladığı kolaylıkların anlatıldığı eğitimde; ayrıca kadın güvenlik korucuları, görev yaptıkları köy ve mahallelerde şiddete uğrayan kadınlara da yardım etmeleri hususunda bilgilendirilerek kendilerine broşür dağıtıldı.