Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çiftçi kadınların ekimini yaptığı kapya biberin hasadına başlandı.Yüksekova’da yağışlar, tarım ürünlerinde verimin artmasına neden oldu. Bereketli bir mevsim yaşayan çiftçiler, ektikleri ürünlerin hasadına başladı. İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Gökyurt köyüne bağlı Yeşildere Mezrası’nda yaşayan çiftçi kadınlar, ektikleri biberin hasadı için yoğun mesai harcıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlaya giden kadınlar, kapya biberin hasadını gerçekleştiriyor.Çiftçi kadınları tarlada ziyaret eden Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, verdikleri emeklerinde dolayı kendilerini tebrik etti. Kadınların tarımdaki başarısının kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Ziraat Mühendisi Hilal Demir Kol, “Çiftçi kadınlarımızın tarımdaki başarısı gün geçtikçe büyüyor. Biz de Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kadınlarımızın emeklerine yerinde baktık. Sabahın ilk ışıklarıyla kapya biberlerin hasadını yapıyorlar. Ayrıca kadınlarımız tarımdan aldıkları fidelerden çok memnun kaldıklarını da belirttiler. İyi verim hedefliyorlar. Bizde tüm kadın çiftçilerimizi tebrik ederek, bereketli bir yıl diliyoruz” dedi.