Hakkari’de "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması" yapıldı.İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Şiir Yarışması", Hakkari Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapıldı. Millî değerleri vurgulamak ve İstiklal Marşı’nın derin anlamını aktarmanın amaçlandığı yarışmada, ilkokul ve ortaokul kategorisindeki öğrenciler, jüri önündeki etkileyici performanslarıyla dikkat çektiler.Öğrencilerin, İstiklal Marşı’nı “şiire hakimiyet, beden dili, vurgu tonlama, diksiyon” ölçütlerini göz önünde bulundurarak ezbere seslendirdiği il finalinde jüri üyeleri; ilkokul ve ortaokul kategorisinde dereceye giren öğrencileri belirledi.Öğrenci, öğretmen ve velilerin heyecanla ve merakla beklediği puanlamanın neticesinde ilkokul kategorisinde Vali İdris Akbıyık İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Dılda Rana Tertemiz, ortaokul kategorisinde ise Şemdinli Çalışkanlar Köyü Halil Sever Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Berat Algül birinci seçilerek, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Ankara’da 12 Mart tarihinde düzenleyeceği programa katılmaya hak kazandı.Yarışma sonunda Vali Yardımcısı Abdulkadir Işık ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz tarafından öğrencilere katılım belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.