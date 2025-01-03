Hakkari İl Özel İdaresi, KÖYDES projesi kapsamında il genelindeki köylerde önemli altyapı çalışmalarına imza attı.Hayata geçirilen projelerle köy içi yollar, mesire alanları, cami, Kur’an kursu ve okul önleri modernize edildi. Çalışmalar kapsamında toplamda 30 bin metrekare parke taşı, 7 bin 60 metre bordür taşı ve 750 metre oluk taşı döşendi. Bu sayede köylere daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanırken, köy içi yollar ve sosyal alanlar da çağdaş bir görünüme kavuşturuldu.Özellikle köy okullarında eğitim gören öğrenciler için okul önlerinde fiziki şartlar iyileştirildi. Yağışlı günlerde çamurdan, yaz aylarında ise tozdan etkilenen okul önleri, döşenen parke taşlarıyla temiz ve düzenli bir hale getirildi. Gerçekleştirilen projelerle köy yollarının konforu ve güvenliği artırılarak, ulaşımda yaşanan zorluklar ortadan kaldırıldı ve köylülerin yaşam kalitesi yükseltildi.