2025 Yılı İlköğretim Haftası kutlandı.Hakkari’de 2024-2025 Yılı İlköğretim Haftası programı, Atatürk heykeline çelenk sunmasının ardından Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulunun bahçesinde devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Vali Ali Çelik, “Bu yıl eğitimde, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle yürürlüğe giren Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli gibi yeni bir model geliştirildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne baktığımızda, değerlerimizden de güç almak suretiyle ‘Erdem-Değer Eylem Modeli’ olarak ifade edilen bir anlayışla çocuklarımızın milli manevi değerlerini bilen ve bunları bilimle harmanlamak suretiyle geleceğe güçlü bir şekilde yol alınması yönünde, rehberliğin ön planda olacağı, becerilerin geliştirileceğinin hedeflendiği bir model ortaya konulmuş olduğunu görmekteyiz. Tüm eğitim modellerinin amacı yarınımız olan evlatlarımızı ahlaki ve akademik yönden yetkin hale getirmektir. Umarım başta eğitim camiamız olmak üzere tüm toplum, bu yeni eğitim modelini benimserler. Şimdiden yoğun bir tempoya girecek olan tüm eğitim camiamıza kolaylıklar diliyor, gösterecekleri fedakarlıklara şükranlarımı sunuyorum. Velilere de çocuklarımıza yol gösterici ve destekleyici olmaları yolunda başarılar diliyorum. Aybüke öğretmenimize ve tüm şehit öğretmenlerimize tekrardan rahmet dileklerimle haftamız kutlu olsun” dedi.Değişik etkinliklerin yapıldığı programa Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu ve İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz da katıldı.