Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda denetimlerini sürdürüyor. Ziyaret ettiği kurumların tüm bölümlerini detaylı bir şekilde bizzat kontrol eden Aykut, kuruluşların çalışmalarını yakından takip ediyor.Aykut, müdürlüğe bağlı kurum ve kuruluşlarda yapılan denetimlerde, yangın tüpü, arşiv, temizlik ve hijyen kurallarına özellikle değindi. Yaptığı denetimlerde kurumları yemekhaneleri, arşiv ve yangın tüpüne kadar kontrol eden İl Müdürü Aykut, buzdolabında bulunan her ürünün son tüketim tarihine de bakmayı ihmal etmedi. Aykut, Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü ve Erzurum Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret ederek, denetim yaptı. Aykut engelliler ve çocuklarla bir süre sohbet ederek, yakından ilgilendi. Çocuklarla tenis oynayan Aykut, kuruluşlardaki sanatsal kursları da ziyaret etti. Kuruluşlarda denetim ve rehberlik çalışmalarına katılan İl Müdürü Aykut, kurumlar genel işleyişi ve uygulama alanları hakkında istişarelerde bulundu.“Hijyen ve düzenlilik bizim için önemli”İl Müdürü Hasan Aykut ziyarete bulunduğu kurumların temizlik ve hijyen kurallarının da büyük bir titizlikle üstünde durdu. Yaptığı denetimlerde yemekhane ve dolap içine kadar incelemelerde bulunan Müdür Aykut, her ürünün son tüketim tarihine kadar kontrollerde bulundu. Pişirilen yemeklerden, kurumda bulunan fırınlara kadar denetleyen İAykut, toplumun dezavantajlı ve hassas gruplarına hizmet veren bu kuruluşlarda, sunulan hizmet kalitesini arttırmak, standartları yükseltmek, için sürekli düzenli denetim ve kontrollerin önemini vurguladı. Kurum ve kuruluşların mutfaklarında hijyen kurallarının önemine değinen Müdür Aykut, yapılan denetimlerde dezavantajlı gruplara verilen hizmetlerin mevzuat ve standartlara uygunluğunun yanı sıra, mesleki çalışmaların, barınma koşulların, eğitim ve sosyal aktivite imkânların, hijyen standartların, gıdaların saklama koşulları ve buna benzer kriterlerin titizlikle dikkate alınması gerektiğine dikkat çekti.İl Müdürü Aykut, denetimlerin devam edeceğini belirterek, istişare kültürüne önem verdiklerini söyledi.