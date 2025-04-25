Hakkari’de hafta sonu yapılacak olan "2025-Bursluluk Sınavı"na 8 bin 268 öğrencinin katılacağı belirtildi.Hakkari Milli Eğitim Şube Müdürü Sait Ediş başkanlığında, kurumun toplantı salonunda bölge sınav yürütme komisyonu, il temsilcileri, okul sınav yürütme komisyon ve üyelerinin katılımıyla "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS )" bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Pazar günü saat 10.00’da yapılacak bursluluk sınavının 440 salonda 8 bin 268 öğrencinin katılımı ve 977 öğretmenin görevlendirilmesiyle tek oturum şeklinde yapılacağı belirtildi.Sınavın 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfları, 9,1 0 ve 11. sınıf seviyelerinde yapılacağını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, tüm sınıf seviyelerinde 80 soru sorulacağını ve sürenin 100 dakika olacağını belirtti. Yılmaz, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dilerken, sınav sürecinin koordinasyon ve uygulamasında görev alacaklara da kolaylıklar diledi.