Anadolu Su Ürünleri Mühendisleri Derneği (Ana-Süm-Der), mesleki örgütlenmeyi güçlendirmeye yönelik projelerini tanıttığı kapsamlı bir toplantı düzenledi. Beş ana başlık altında sunulan projeler, su ürünleri mühendisliğinin görünürlüğünü artırmayı ve mesleki dayanışmayı güçlendirmeyi hedefliyor.Ana-Süm-Der, mesleki örgütlenmeyi güçlendirmeye yönelik önemli adımların atıldığı kapsamlı bir proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, bugüne kadar 30 ilde şubeleşme çalışmalarını sürdürüldüğü, geri kalan bölgelerde temsilcilik yapılanmalarını hayata geçirerek mesleki temsiliyeti ülke çapında güçlendirmeyi hedeflendiği kaydedildi. Ayrıca merkezi Elazığ olan derneğin vizyonunu yansıtan ve mesleki dayanışmayı artırmayı hedefleyen Ana-Süm-Press, Ana-Süm-Journal, Ana-Süm-Meeting, Ana-Süm-Analiz ve Ana-Süm-Project gibi beş ana başlık altında yürütülecek projeler kamuoyuna sunuldu.Fırat Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi konferans salonunda düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Genel Başkanı ve Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ergün Aslan, Ana-Süm-Der Kurucu Genel Başkan Yardımcısı ve FÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Köprücü, Ana-Süm-Der Elazığ sektör temsilcileri, akademisyenler ve su ürünleri mühendisliği alanında çalışan çok sayıda davetli katıldı.Dernek Genel Başkanı Aslan ve Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Köprücü’nün sunumlar eşliğinde bilgi verdiği toplantıda ayrıca, Türkiye genelinde yürütülen örgütlenme süreci hakkında da bilgi verildi.