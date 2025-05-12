Hakkari Valiliği, Hakkari Belediye Başkanlığı ve kadın kooperatiflerinin işbirliğiyle hayata geçirilen "Üreten Kadınlar Güçleniyor" projesi kapsamında 25 kadın girişimcinin kurduğu mağazaların açılışı yapıldı.Belediye halk pazarı iş hanında düzenlenen açılışa katılan Vali Ali Çelik, mağazaların açılışını Anneler Günü gibi özel bir güne denk getirdiklerini belirterek, "Hem annelerimizin hem de kadınlarımızın içlerindeki güçlü duruşu görünür kılmak, birbirlerine olan inançlarını pekiştirmek ve birlikte güçlü olma fikrini hayata geçirmek için bir araya geldik. Bu vesileyle, tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Rabbim herkese sevdikleriyle, evlatlarıyla birlikte huzurlu ve sağlıklı bir ömür nasip etsin. Kadın kooperatiflerimizin birlikte hareket etme arzusu bizim için büyük bir mutluluk. Lilyana Kadın Kooperatifi bu sürecin öncüsü oldu. Diğer kadın kooperatiflerimiz de bu işbirliğini geliştirerek üretimdeki kadın gücünü artırmak adına projeyle bize başvurdu. Biz de elimizden gelen desteği sağlamaya çalıştık. Hedefimiz yalnızca kadınlarımızın üretim yapmasını sağlamak değil; onları ticaret, pazarlama ve marka oluşturma konularında da güçlendirmek. Yereldeki potansiyeli Hakkari’nin güzellikleriyle harmanlayarak kadınlarımızı ulusal ve uluslararası pazarlara açmak istiyoruz. Bu da kadınlarımızın azmiyle mümkün. Hakkari için sıkça dile getirdiğim bir söz var, ‘En güçlünün ayakta kalacağı bir rekabet ortamı değil; hep birlikte güçlü olunacak bir ortam inşa etmeliyiz. Kadın kooperatifleri arasında bir rekabet değil, tıpkı halaylardaki gibi el ele vererek zorlukları aşabilecek bir dayanışma ruhunu büyütüyoruz. Bu topraklarda emeğiyle üretime katılan tüm kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.Vali Çelik, konuşmasının ardından kadın girişimcilerle yakından ilgilenerek mağazaları gezdi, üretim süreçleri hakkında bilgi aldı.