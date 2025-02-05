Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü, an itibariyle herhangi bir öğrencide hayati tehlike bulunmadığını belirterek, "Sadece tedbir amaçlı 57 öğrencimiz müşahede altında tutulduktan sonra tetkikleri yapılarak büyük kısmı taburcu edilmiş ve evlerine gönderilmiştir" denildi.Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "5 Şubat 2025 tarihinde ilimiz merkeze bağlı Akçalı İlk ve Ortaokulunda eğitim öğretim gören bazı öğrencilerimiz, sabahleyin okula geldiklerinde bulantı, karın ağrısı gibi şikayetlerle okul yönetimine başvurmuşlardır. Öğle aralarında, kumanya desteğinde bulunulan okulumuzun öğrencilerinde, kumanya verildikten sonra bulantı ve karın ağrısı şikayetleri artınca İl Sağlık Müdürlüğü bilgilendirilerek gerekli yönlendirmeler yapılmış, Hakkari ve Yüksekova devlet hastanelerine sevkleri sağlanmıştır. Sağlık ekipleri, öğrencilerimizin muayenelerini yaparak müdahalede bulunmuş ve gerekli tetkikler istenmiştir. Tetkiklerin sonucunda, evde yenilen bir üründen mi veya okulda dağıtılan kumanyadan mı olayın vuku bulduğu netlik kazanacaktır. Ayrıca su ve gıda numunesi almak için de ekipler görevlendirilmiştir. An itibariyle herhangi bir öğrencimizde, hayati bir tehlike bulunmamakta olup sadece tedbir amaçlı 57 öğrencimiz, müşahede altında tutulduktan sonra tetkikleri yapılarak büyük kısmı taburcu edilmiş ve evlerine gönderilmiştir. Süreç, bizzat Valimiz Ali Çelik tarafından titizlikle takip edilmektedir" denildi.