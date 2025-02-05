Kars Valiliği koordinesinde, Arpaçay Kaymakamlığı ve Arpaçay Belediyesi ve kamu kurumlarının desteği ile Çıldır Gölü Buz Şenliği düzenlenecek.8 Şubat 2025 Cumartesi günü 12.00-14.00 saatleri arasında Arpaçay Çıldır Gölü Taşbaşı Köyü Mevkiinde düzenlenecek olan Çıldır Gölü Buz Şenliği’nde; Kafkas ve Yöresel Halk Oyunları, Buz Pateni Gösterisi, Körling, Sürat Pateni Gösterisi, Buzda Arama Kurtarma Gösterisi, Ödüllü Kızak Yarışları, Halk Müziği eşliğinde Halay gibi etkinlikler yer alıyor.Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar için 8 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 11.00 de Kars Valiliği önünden Çıldır Gölü’ne ücretsiz servis kaldırılacak.