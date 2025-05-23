Adıyaman’da düzenlenen ve 12 ilden 12 ekibin katıldığı Yurtlig Halkoyunları Şampiyonası Kızlar Türkiye Birinciliği’nde büyük bir başarıya imza atan Hakkari KYK Afife Kız Yurdu Halkoyunları Ekibi Türkiye birincisi oldu.Halk oyunlarına olan ilgiyi artırmak, kültürel değerleri yaşatmak ve gençleri bu alanda desteklemek amacıyla gerçekleştirilen şampiyona yoğun ilgi gördü. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmada, Hakkari ekibi geleneksel motifleri ve uyumlu sahne performansıyla jüri ve izleyicilerden tam not aldı.Hakkari’ye büyük gurur yaşatan bu başarı, hem sporcular hem de kenti temsil eden yetkililer tarafından sevinçle karşılandı.