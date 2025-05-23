Ekşisu Sazlığı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü genişletilerek "Hassas Alan" olarak Resmi Gazete ’de yayınlandı.Ekşisu Sazlığı Doğal Sit Alanının Koruma Statüsü bugün yayınlanan Resmi Gazete ile alanı büyütülerek "Hassas Alan Olarak Tescil" edildi.Resmi Gazete kararı: "Erzincan ili, merkez ilçesi sınırları içerisinde bulunan Ekşisu Sazlığı Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 109’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir".Ekşisu Sazlık Alanında acı, tatlı ve kükürtlü olmak üzere 5 adet su kaynağı bulunmaktadır. Ekşisu Sazlığı, Türkiye’nin 305 önemli doğa alanından biridir. Turnaların dört mevsim konakladığı ender alanlardan biri olan bu alan, gerçek bir kuş cenneti statüsündedir. Alan piknik alanı olarak da kullanılmaktadır.