Vali Mustafa Çiftçi, Ebubekir Efendi Daru’l Huffaz Eğitim Merkezi’ni ziyaret ederek hafızlık eğitimi alan öğrencilerle bir araya geldi.Ziyarette, öğrencilerin Kur’an-ı Kerim ezberlerini dinleyen Vali Çiftçi, merkezin eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Erzurum’da hafızlık eğitimini desteklemek ve hafızlığını güçlendirmek isteyenlere hizmet sunan merkez, bu alanda önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. Ziyarete, Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, İl Müftüsü Dr. Rüstem Can ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin de eşlik etti.