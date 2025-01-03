Hakkari’de Regaip Kandili dualarla idrak edildi.Regaip Kandili vesilesiyle Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda kadınlara özel program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve sinevizyon gösterimiyle devam eden programda, İl Müftü Yardımcısı Beyhan Görener “Üç Aylar ve Regaip Kandili’nin Hikmet ve Fazileti” konulu bir konuşma yaptı.İlahi ve şiirler okunup, tehlil, tekbir ve salavatların getirilmesi sonrası yapılan dua ile program sona erdi. Program sonunda katılımcılara kandil simidi ikram edildi.Aynı gün akşam ve yatsı namazları arasında Merkez Ulu Camii’nde Regaip Kandili Özel Programı icra edildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i Şerifin okunması ve ilahilerle devam etti. Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş’un gecenin anlam ve önemini belirten vaazının ardından dua yapıldı.Yatsı namazının edasından sonra program sona erdi. Program çıkışında katılımcılara ikramda bulunuldu.