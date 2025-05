Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin kentsel dönüşüm atağı devam ediyor. Kentsel dönüşümde Türkiye’ye rol modeli olan Büyükşehir Belediyesi şehrin en eski mahallesini yerinde dönüştürüyor.Hacı Cuma Mahallesi’nde konut ve işyeri yapan Büyükşehir Belediyesi bölgede 239 konut, 20 ofis ve 216 ticari alan inşa edecek. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, kentin en önemli kentsel dönüşüm atağının Hacı Cuma Mahallesi’nde gerçekleştirildiğini kaydetti. Başkan Sekmen, konuyla ilgili şunları kaydetti: " Bölgede toplam 239 konut, 96 araç kapasiteli otopark, 20 ofis ve 216 ticari alan yapılacak. 89 bin 450 metrekarelik alanı kapsayan Hacı Cuma Mahallesi’nde 56 bin 150 metrekarelik alanda da peyzaj ve çevreyle ilgili rekreasyon çalışmaları gerçekleştirilecek.""Erzurum’un Tarihi Ruhunu Modern Yapılaşmayla Birleştiriyoruz"Başkan Mehmet Sekmen, kentsel dönüşümün önemini şöyle anlattı: "Şehirler, yalnızca binalardan ibaret değildir; şehirler, insanıyla anlam kazanır, kültürüyle ruh bulur. Biz Erzurum’da kentsel dönüşümü sadece beton yığınlarını yenilemek olarak görmedik, görmüyoruz. Biz bu işi bir gönül işi, bir medeniyet tasavvuru olarak ele alıyoruz. Çünkü bizim anlayışımızda kentsel dönüşüm; güvenli konutlar inşa etmek kadar, geçmişi yaşatmak, komşuluk kültürünü korumak, mahalle ruhunu geleceğe taşımaktır. İşte bu sebeple, biz yerinde dönüşüm diyoruz. Hemşehrilerimizi doğup büyüdüğü mahallesinden koparmadan, vatandaşlarımıza daha sağlıklı, daha modern ve daha konforlu bir yaşam sunuyoruz.""Erzurum, Bizim Sevdamızdır, Hizmet İse Şiarımızdır"Sekmen, "Bugün Erzurum’un dört bir yanında yükselen her yeni konut, aynı zamanda milletimizin refahına atılan bir imzadır" dedi. Başkan Sekmen, şöyle devam etti: "Sadece ev değil, huzur inşa ediyoruz. Yalnızca binaları değil, yaşamın kendisini dönüştürüyoruz. Çocuklarımız için oyun alanları, gençlerimiz için sosyal mekânlar, büyüklerimiz için huzur dolu alanlar kuruyoruz. Her projemizde çevreye, tarihe ve insana saygı esastır. Bu şehri geleceğe taşımak, geçmişin izini silmeden, modern bir şehir kimliği inşa etmek bizim boynumuzun borcudur. Erzurum, bizim sevdamızdır, hizmet ise şiarımızdır.""Yerinde Dönüşüm İle Mahalle Kültürünü Koruyoruz"Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, yerinde dönüşüm ile mahalle kültürünün korunduğunu vurguladı. Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Erzurum’da attığımız her adımda, şehrimizin tarihine, kültürüne ve insanına duyduğumuz saygıyı esas alıyoruz. Biz kentsel dönüşümü sadece yapıların değişimi olarak değil, bir medeniyet inşası olarak görüyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, bir şehirde gerçek kalkınma, insanını yerinden etmeden yapılan dönüşümle mümkündür. Komşuluğu bozmadan, mahalle kültürünü yaşatarak, herkesin kendi yerinde daha modern, daha güvenli, daha sağlıklı yaşam alanlarına kavuşmasını sağlıyoruz. Bu, bizim vizyonumuzdur; bu, bizim millete olan sevdamızın bir yansımasıdır.""Hacı Cuma Şehrin En Vizyoner Yaşam Alanı Olacak"Başkan Sekmen, "Bugün Hacı Cuma’da hayata geçirdiğimiz proje, sadece bir inşaat faaliyeti değildir; bir hayalin gerçeğe dönüşmesidir" diye konuştu. "Hemşehrilerimiz, yıllardır yaşadıkları sokaklardan ayrılmadan, modern konutlarda, yeşil alanlarla çevrili bir çevrede, güvenli ve konforlu bir hayata adım atıyor" diyen Başkan Sekmen, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni yaşam alanlarıyla birlikte çocuklarımız daha sağlıklı ortamlarda büyüyecek, esnafımız daha canlı ticaret imkânlarına kavuşacak, ailelerimiz huzurla vakit geçirecek. Biz, bu şehri yalnızca bugüne değil, yarınlara da hazırlıyoruz. Çünkü Erzurum’a hizmet etmek, lafla değil; icraatla, eserle, vizyonla olur. Bizim işimiz laf üretmek değil, taş üstüne taş koymaktır. Ve hamdolsun, Erzurum’da bunu da en güzel şekilde ifa ediyoruz."