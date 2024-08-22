Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi 2024-2025 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavı yapıldı.EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 2024-2025 eğitim-öğretim yılı özel yetenek sınavına katılan aday öğrencileri ziyaret etti.Ziyarete, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci ve Prof. Dr. Adem Başıbüyük de eşlik etti. Aday öğrencilerle bir araya gelerek kendileriyle bir süre sohbet eden Rektör Levent, daha sonra sınav yerini inceleyerek sınav hakkında bilgi aldı. Özel yetenek sınavına katılan tüm adaylara başarılar dileyen Rektör Levent, “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ailesine katılacak olan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum” dedi.