Van Ticaret Borsası (VANTB) tarafından coğrafi işaret tescil belgesi alınan Gevaş fasulyesi ve Sıhke kavunu, yapılan denetimlerden başarıyla geçti.Van Ticaret Borsası (VANTB), Van’a katma değer sağlayan yöresel ürünleri tescillemeye devam ediyor. VANTB tarafından 2023 yılında tescillenen Gevaş fasulyesi ve Sıhke kavunu, yapılan denetimlerden başarıyla geçti. Kent ekonomisi için büyük önem taşıyan Gevaş fasulyesi ve Sıhke kavunu, Van’ın olmazsa olmaz ürünleri arasında yer alıyor. Yapılan denetimler ve coğrafi işaret tescilleriyle ilgili konuşan VANTB Başkanı Nayif Süer, “2023 yılında tescillediğimiz ve denetimlerden geçen Gevaş fasulyesi ile Sıhke kavunu şehrimize değer katıyor. İlimizin değerlerini sahiplenmeye devam edeceğiz” dedi.Tescilli ürünlerin denetimden başarıyla geçtiğini vurgulayan Başkan Süer, “Van Ticaret Borsası, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Sebze Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gevaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gevaş Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Programı ve Başkale Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Organik Tarım Programı hocalarından oluşan heyetimiz, Gevaş’ta denetim yaptı. Kırsal mahallelerdeki tarlalarda yapılan ve tüm teknik detayların incelendiği Gevaş fasulyesi denetimden geçti. VANTB olarak, Van YYÜ ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden oluşan heyetimizin yaptığı incelemelerde Sıhke kavunu da denetimlerden geçmiştir” ifadelerini kullandı.Gevaş ilçesinde yılda yaklaşık 12 bin ton üretilen Gevaş fasulyesinin bölge ticaretinde yerini alması gerektiğini belirten Süer, “Damak tadına hitap eden Gevaş fasulyesi, vazgeçilmez bir değerdir. Zamanı beklenen ve yetiştiğinde sofralarımızı süsleyen Gevaş fasulyesini korumaya devam edeceğiz. Taze tüketime uygun, kılçıksız, etli, sulu ve gevrek olmasıyla damakta eşsiz bir tat bırakan Gevaş fasulyesi, ilçe ve Van ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor. Üretim yapan ve emek veren çiftçilerimizin yanındayız. Gevaş fasulyesinin daha fazla piyasa bulması ve tanıtılması için sahipleneceğiz. Geniş bir pazar ağına ihtiyaç vardır. Gevaş fasulyesi bir marka olmalıdır Böylece çiftçilerimiz emeğinin karşılığını alır ve daha fazla ekim gerçekleşebilir. Bu konuda ilgili kurumlarımızdan destek talep ediyoruz” diye konuştu.“İlimizin değerlerini sahiplenmeye devam edeceğiz” diyen Başkan Süer, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Van Ticaret Borsası olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile birlikte, tohum ıslah çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimize tohum dağıttık ve ekim alanını genişletiyoruz. Sıhke kavunu, dünyada eşi benzeri olmayan bir ürünümüzdür ve piyasasını canlandırmak adına çiftçilerimiz ile birlikte hareket ediyoruz. Çiftçilerimizin desteğiyle Sıhke kavununun üretimini artıracağız. Sıhke kavunu, bölgeye adapte olmuş, yüksek rakımda yetişebilen, güçlü kök ve bitki yapısına sahip bir kavun çeşidimizdir. Van’ın önemli lezzetleri arasında yer alan ve özellikle diyabet-şeker hastalarının rahatlıkla tüketebileceği Sıhke kavununu koruma altına aldık.”