Bingöl’ün Genç ilçesinde üreticilere 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı.Bingöl’de uygulamaya konulan ‘Bingöl Sebze Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’ çerçevesinde Genç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde üreticilere yüzde 70 hibeli sebze fidesi desteği sağlandı. Proje kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen programda, 21 üreticiye toplam 30 bin adet sebze fidesi dağıtıldı. Programda üreticilerle bir araya gelen İlçe Kaymakamı Muhammet Güzel, bu tür desteklerin bölge tarımına önemli katkılar sunduğunu belirterek, üreticilere hayırlı ve bereketli bir üretim sezonu temennisinde bulundu.