Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezleri personel ve gönüllüleri, kış mevsimi nedeniyle kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışı desteği verdi.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kentte spor, kültür-sanat çalışmalarının yanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de gençlere ve çocuklara yol göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, kış mevsimi dolayısıyla kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışı desteği verdi."Bir Damla Kan Bin Damla Umut" temasıyla Muş Gençlik Merkezi’nde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler Kızılay tarafından eski hükümet konağı önünde kurulan kan bağışı noktasına gelerek kan bağışında bulundular.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, gençlik merkezinde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençlerin örnek bir projeye imza attıklarını belirterek, “Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde bulunan tüm tesislerimizde çocuk ve gençlerimize spordan sanata eğitimler veriyoruz. Bunun yanında gençlik merkezlerimiz tarafından da sosyal sorumluluk projeleri ile yine çocuk ve gençlerimize örnek oluyoruz. Gençlerin topluma karşı sorumluluk duygularının geliştirilerek iyilik yapmalarının alışkanlık haline dönüştürülmesi için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde yer alan gençlik merkezleri üzerinden gençliğe yönelik olarak yürütülen ’Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi toplumun her kesiminde uygulanıyor. Çevre, halk sağlığı, güvenlik, eğitim, afet yardımlaşma gibi toplumun geliştirmesi amaçlanan projeler ile gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz her alanda faaliyet gösteriyor. Son olarak ise kış mevsimi ile kan stokları azalan Kızılay’a kan bağışında bulunuldu. Zaten ’Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi de gençlerin yapmış oldukları iyiliklerle topluma örnek olmalarını kapsıyor. Bu iyilikler, insana, çevreye, hayvana yani yaşamın her alanında yardıma ihtiyaç duyanlara ulaşarak toplumda da bu bilincin oluşturulmasını sağlamayı amaçlıyor. Gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimiz ’Gençlerin İyilik Ağacı’ projesi kapsamında daha önce de birçok alanda çok fazla etkinlik yaparak örnek davranışa imza attılar” dedi.Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Zülküf Talay ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini belirterek vatandaşların kan bağışı kampanyasına katılması için öncü olduklarını belirtti.