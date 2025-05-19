Erzurum’da "Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik" programı düzenlendi.Erzurum İl Müftülüğü tarafından "Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik" programı gerçekleştirildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Gençlik İl Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "Gençlik Hizmetlerinde Yerinde Rehberlik" programı, İl Müftülüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Müftülük Konferans Salonu’ndaki programa, Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç, Din Hizmetleri Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu, İl Gençlik Koordinatörü Ahmet Gürler, 20 ilçede görev yapan ilçe koordinatörleri ve manevi danışmanlar katıldı.Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan Şube Müdürü M. Rasim Kasapoğlu, gençlik hizmetlerinin toplumsal geleceğe etkisine dikkat çekti. Kasapoğlu, gençlerin manevi gelişimini destekleyen bu tür rehberlik çalışmalarının önemine vurgu yaparak, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Diyanet Gençlik İl Koordinatörü Zeynep Keleş ve İl Koordinatör Yardımcısı Fatma Ekmekçi, gençlik faaliyetleri hakkında sunum yaptılar. Ardından Diyanet İşleri Başkanlık Vaizi Dr. Mehmet Fatih Tunç tarafından gençlik hizmetlerinde rehberlik konulu sunumlar yapıldı.Program, karşılıklı fikir alışverişi ve soru-cevap bölümüyle devam etti. Katılımcılara teşekkür edilerek sonlandırılan etkinlikte, gençlik hizmetlerinin önemine dikkat çekildi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.