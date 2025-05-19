Sümbül Valide Sultan ve Emine Bilen Kız Kur’an Kursunda 2. yılında hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenci Sümeyye Güneş bir günde Kur’an-ı Kerimi ezber olarak okuyarak hatim etti.Hafızlık eğitimini tamamlayan Hafize Sümeyye Güneş (13), sabah namazı öncesi 03.00 da başlayarak akşam namazı sonrası 30 cüzün tamamını ezberden okuyarak hatim etti. Hatim duası İl Müftü Vekili Medet Şahin, kurs öğretmenleri ve Kur’an Kursu talebelerinin katılımı ile duası alınarak hatim yapan Hafize Sümeyye Güneş’e hafızlık tacı takıldı.