Muş’ta ‘Güzel Sanat Atölyesi’ kapsamında açılan geri dönüşüm kursuna katılarak atık malzemelere hayat veren gençler, hem güzel vakit geçiriyor hem de sanat öğreniyor.Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren Gençlik Merkezi, gençlerin sanata olan ilgisini artırmak ve çevre bilincini geliştirmek amacıyla "Güzel Sanatlar Atölyesi" kapsamında geri dönüşüm kursu açtı. Kursa katılan gençler, atık malzemeleri sanata dönüştürüp becerilerini geliştirerek çevreye katkı sağlıyor. Atık durumda olan malzemeleri farklı desen ve şekillerde boyayan öğrenciler aynı geri dönüşüme de katkı sağlıyor.Geri dönüşüm kursuna katılan öğrenciler, plastik, kâğıt, cam gibi atık materyalleri kullanarak çeşitli sanat eserleri üretiyor.