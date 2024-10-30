Efeler Ligi: TÜRŞAD: 3 - Akkuş Belediyespor: 3

Şehit Aileleri ve Gaziler Gençlik Spor Kulübü Derneği (TÜRŞAD) Voleybol Takımı, ligin 5. haftasında evinde konuk ettiği Akkuş Belediyespor’u 3-0 mağlup etti