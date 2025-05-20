Battalgazi Belediyesi kadınların mesleki gelişimine katkı sunmaya devam ediyor. Battalgazi Belediyesi tarafından inşa edilerek hizmete açılan Gelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nde kadınlara yönelik başlatılan mesleki kurslar başladı. Dikiş-Nakış, Kuaförlük ve Seramik branşlarıyla diğer alanlarda verilen kurslarda çok sayıda kadın eğitim alıyor.Her alanda yaptığı çalışmalarla Malatya halkının takdirini toplayan Battalgazi Belediyesi, kadınların sosyal hayatına katkıda bulunmak, boş zamanlarını değerlendirmesini sağlamak ve kadınların mesleki eğitimlerine katkı sunarak ev ekonomisine destek olmalarını sağlayacak Kadın Yaşam Merkezlerini hayata geçiriyor. Gelinciktepe’de açılışı yapılan Merkezde kurslar başlarken kadınlar ilk derse katıldı.Çok sayıda kadın eğitimlere katılıyorBaşlayan kurslar kapsamında Dikiş-Nakış eğitiminde iki ayrı branşta eğitim veriliyor. Mefruşat ve giyim üzerine kadınlar uygulamalı olarak eğitimler alıyor. Kadınlar kurs bittiğinde dikiş nakış alanında çok ciddi mesafe kat etmiş olacak. Kuaförlük alanında da uzman eğitmenler saç tasarımı, kesimi ve makyaj konularında kursiyerlere eğitimler veriyor. Battalgazi Belediyesi tarafından açılan kurslardan bir diğeri ise seramik atölyeleri. Seramikle birbirinden farklı ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayacak olan kursa da yoğun ilgi gösterilirken tüm kurslar hafta içi her gün 09.00-15.00 saatleri arasında devam edecek.Kurslar Ağustos sonuna kadar sürecekGelinciktepe Kadın Yaşam Merkezi’nde başlayan eğitimler ağustos ayı sonunda tamamlanacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı olarak yürütülen eğitimler sonunda kursiyerlere sertifika verilecek. Battalgazi Belediyesi’nin kadınlara yönelik sosyal ve mesleki eğitimler önümüzdeki dönemlerde farklı branşlarla çeşitlenecek.