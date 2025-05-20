Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü hayvan sağlığı birimlerinin katılımıyla telekonferans sistemiyle Kurban Bayramı öncesinde yapılan hazırlıklar gözden geçirildi.Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan’da da Kurban Bayramı öncesinde hayvan hareketliliği başladı. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile 8 ilçe müdürlüğü de hazırlıklarını sürdürüyor. Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde hayvan hareketliliği bayram sonrasına kadar kontrol altında tutulacak.Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker başkanlığında bu amaçla tüm birimlerin katılımıyla telekonferans sistemiyle bir toplantı düzenlendi. İl Müdürü Koçaker bayram öncesi ve bayram süresince alınacak tedbirler konusunda birimleri uyardı.İl Müdürü Koçaker, birimlere yönelik yaptığı konuşmada; İlkbahar dönemi şap aşılama kampanyasını başarıyla tamamladıklarını ve hedefledikleri oranlara ulaştıklarını kaydederek görev alan ekiplere teşekkür etti. Aşılama kampanyalarının önemine değinen İl Müdürü Koçaker, hayvan sağlığının insanlar açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı.İl Müdürü Alper Koçaker, yakın bir zamanda ülke genelinde kurban bayramının idrak edileceğini; müdürlük olarak bayram öncesinde ve bayram boyunca yoğun bir dönem yaşayacaklarını belirtti. Kurban bayramı öncesinde hayvan hareketlerinin en üst seviyede arttığına dikkat çeken İl Müdürü Koçaker, "Bayram öncesinde hayvan hareketleri en üst seviyeye çıkacak. Bu süreç zarfında hayvan hareketlerini kontrol altında tutacağız. Özellikle Erzincan, Erzurum, Kars, Ağrı gibi doğu illerinden büyükşehirlere binlerce hayvanın sevk edileceğini göz önünde tutarak yol kontrollerini azami seviyeye çıkaracağız. Hayvan nakillerinin ne şekilde yapılacağı, hangi şartlara uyulacağı Bakanlığımızca belirlenmiştir. Buna uygun olarak yol denetimlerimi gerçekleştireceğiz. Kesinlikle yasal mevzuat uygulanacak. Öte yandan ilimizde bulunan hayvan pazarında ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde kontrollerimizi sağlayacağız" diye konuştu.