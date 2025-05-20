Van’da değişik tarihlerde kargalar tarafından yaralanan ve tedavi altına alınan 8 arı şahininden 4’ünün tedavisi tamamlandı.Van’da farklı tarihlerde kargaların saldırısına uğrayarak yaralanan arı şahinleri, duyarlı vatandaşlar ve güvenlik güçleri personeli tarafından Van Doğa Koruma Milli Parklar (DKMP) 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Van İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ediliyor. Teslim alınan yaralı kuşların tedavileri yapılmak üzere Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğüne teslim ediliyor. Burada tedavileri ve rehabilitasyonları tamamlanan yaban kuşları peyderpey doğal alanlarına bırakılıyor."Ali Şahinleri, tedaviyi iyi cevap verip doğaya en çok kazandığımız türlerden"Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanların sorunlarıyla ilgilendiklerini, yaban hayatının ekolojik dengenin bozulmadan devam etmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Merkezimizde yılın her mevsiminde, her gününde yaban hayvanı gelmekte. Özellikle bahar sezonunda daha çok yuvadan düşmüş, yuvadan ayrılmış hayvan gelirken bunun yanında kargalarla alan mücadelesine giren arı şahinleri de merkezimize getiriliyor. Son bir hafta içerisinde 8 arı şahini merkezimize getirildi. Bunların tedavisi tamamlanmak üzere. Bunlardan 4 tanesinin tedavisi tamamlandı. Burada Doğa Koruma ve Milli Parklar personeline, vatandaşlarımıza yaralı bir hayvan geldiği zaman bize ulaştıran herkese teşekkür ederiz. Ayrıca DKMP ve güvenlik güçlerinin alanda yaptıkları koruma çalışmalarına bağlı olarak da hasta sayımızda azalma meydana geldi. Çünkü kaçak avlanma ve sürekli alanda bulundukları için yaralanmalarda da düşüş var. Sadece kendi aralarında ekolojik dengedeki alan kavgasına bağlı olarak bize bu şu günlerde daha fazla hayvan gelmekte. arı şahinleri de genellikle kargalarla mücadelesinden sonra bir yere çarpıp travmaya maruz kalarak yaralanıyorlar. Genellikle yoğun bakım ünitemizdeki bir tedaviden sonra tedaviyi en iyi cevap verip doğaya en çok kazandığımız türlerden biri ali şahinleri. 8 yaralı arı şahininden 4’ünün tedavisi tamamlandı. Bunları doğaya salmak için DKMP ekipleri ile irtibata geçtik. Yakında bunlar doğasına kazandırılacak" dedi.