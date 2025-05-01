Başkan Yüksel: “Ekonomik sıkıntıların her geçen gün daha da derinleştiği günümüzde işçilerimiz devlet ve büyük sermaye sahiplerinin tekelinde ezilmektedir.

Nisan 2025 verilerine göre açlık sınırının 24 bin TL’yi, yoksulluk sınırının ise 78 bin TL’yi aştığı ülkemizde maalesef çalışanların geçim şartları giderek ağırlaşmakta.

İşçinin ve emekçinin ekonomik olarak refaha kavuştuğu işçilerimizin hem madden hem de manen rahata ve huzura kavuştuğu günlerin gelmesi için etkin siyasi çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

İşçilerimizin daha iyi çalışma koşulları, adil ücret ve insanca bir yaşam taleplerini dile getirdiği ayrıca işçinin ve emekçinin birlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs işçi bayramı kutlu olsun” dedi.