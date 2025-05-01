Muş’un Sütlüce Mahallesi’nde bulunan iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Edinilen bilgilere göre, henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, sabah saatlerinde evin birinci katında başladı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek büyümesini önledi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.