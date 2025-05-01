İskele Anaokulu öğrencileri, Van Büyükşehir Belediyesine ait seraları gezerek doğayla iç içe bir gün geçirdi.Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde dört mevsim faaliyet gösteren 2 bin 900 metrekarelik doğal gazlı seraları minik öğrenciler ziyaret etti. Seraları ziyaret giden 20 anaokulu öğrencisi, burada yetiştirilen çeşitli çiçek ve bitkileri yakından inceleme fırsatı buldu. Öğrencilere eşlik eden Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı teknik personeli, çocuklara bitkilerin yetişme süreçleri ve özelikleri hakkında bilgiler verdi. Etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle çiçek dikerek hem eğlendi hem de öğrendi.Geziyle ilgili değerlendirmede bulunan İskele Anaokulu Müdür Yardımcısı Neşide Şentürk Keskin, "Bu gezi öğrencilere doğayı tanıma fırsatı sunuyor. Öğrenciler burada çiçekler ve ağaçlar hakkında bilgi sahibi oluyor, doğayla iç içe vakit geçiriyor. Bizim amacımız; çocukların doğayla bağ kurmalarını sağlamak, çiçek ve bitkilerin nasıl yetiştiğini gözlemlemelerine imkân tanımaktır" dedi.Etkinlik sonunda minik öğrencilere çiçek hediye edildi.