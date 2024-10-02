Son günlerde soğuk havanın hâkim olduğu Erzincan’da köylüler kış hazırlıklarına hız verdi. Kışlık yakacak ihtiyaçlarını gidermeye çalışan vatandaşlar, çalı-çırpı ve odun toplayarak hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.Erzincan’da çetin geçen kış nedeniyle özellikle kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlar, aile fertleriyle birlikte kışı rahat geçirebilmek için önlem alıyor. Köy sakinleri, kış aylarında evlerinde ısınmak için odun ve çalı-çırpı toplayarak, kışa hazır girmeyi amaçlıyor.Topladıkları odunları traktörlerle evlerine taşıyan Erzincan’ın Çağlayan beldesine bağlı köyde ikamet eden Kenan Yıldırım, gıdadan kışlık yakacağa kadar tüm kışlık hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Yıldırım, “Kış hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Kış hazırlığı olarak gıdaların yanında, yakacak ihtiyacını da düşünmeye başladık. Kış aylarında genelde çalı çırpı yakıyoruz. O yüzden kış gelmeden çalı, çırpı ve odun topluyoruz. Topladığımız odunları kimi zaman kucağımızda kimi zaman da traktörle taşıyoruz. Yakacakları bir yerde istif ediyoruz. Eğer kapalı bir yerimiz yoksa dışarıda istifleyip, üzerini de brandayla örtüyoruz. Kış aylarında da yakmaya başlıyoruz. Odunun yanında, çalı çırpı da getiriyoruz. Havaların çok soğuk olduğu zamanlarda, ağaç dallarından temin ettiğimiz odunları yakıyoruz.” şeklinde konuştu.