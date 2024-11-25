Fırat Üniversitesi, yenilikçi projelere ev sahipliği yapacak olan ilk AR-GE Merkezinin yapımı için önemli bir adım attı. Yazılım, bilişim, robotik kodlama ve dijital dönüşüm gibi pek çok alanda çalışmaların yapılacağı merkezin inşaatını, Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) Başkanı ve hayırsever iş insanı Prof. Dr. Yasemin Açık üstlendi.2023 yılında yapımına başlanan ancak teknik nedenlerden dolayı tamamlanamayarak yarım kalan bina, Prof. Dr. Yasemin Açık’ın katkılarıyla tamamlanacak. Bu kapsamda Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş ve Prof. Dr. Yasemin Açık arasında rektörlük makamında bir protokol imzalandı. İki katlı olarak inşa edilecek AR-GE Merkezi, 8 laboratuvarı ile 7 gün 24 saat akademisyenler ve öğrencilerin kullanımına açık olacak. Merkezde yazılım, bilişim, yapay zeka, savunma sanayi ve dijital dönüşüm gibi oldukça önemli alanlarda projeler hayata geçirilecek. Bu bina, Fırat Üniversitesinin ilk AR-GE Merkezi olarak kayıtlara geçecek.“Yasemin hocamız örnek oldu”Protokol töreninde konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Prof. Dr. Yasemin Açık’a teşekkür ederek şunları söyledi:‘’Üniversitemizde daha önce temelini attığımız ancak teknik nedenlerle yarım kalan AR-GE Merkezi binasının tamamlanması için hocamızla bir protokol imzaladık. Prof. Dr. Yasemin Açık hocamız, örnek bir davranış sergileyerek bu inşaatı tamamlamayı üstlendi. Bu bina, yazılım, bilişim ve yapay zeka alanlarında genç mühendislerimizin yetişeceği bir merkez olacak. Aynı zamanda hocalarımız, savunma sanayi ve robotik gibi alanlarda ülkemize katkılar sunmaya devam edecek. Hayırsever ve kadirşinas Yasemin Açık hocamızın bu davranışı Elazığ’a örnek olacak. Öğrencilerimiz, akademik personelimiz ve üniversite yönetimimiz adına kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca, 4,5 yıllık rektörlük görevim süresince Yasemin Hocamız, öğrencilerimiz ve akademik çalışmalarımız için her zaman üniversitemize destek oldu. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum.”“Vefa borcumu ödemek gurur verici”Fırat Üniversitesine olan bağlılığını dile getiren Prof. Dr. Yasemin Açık, yaptığı konuşmada şunları söyledi:‘’Bugün benim için çok önemli bir gün. Çünkü tüm akademik yaşamımı Fırat Üniversitesinde sürdürdüm. Ankara’da lisans eğitimimi tamamladıktan sonra doğup büyüdüğüm şehre vefa borcumu ödemek için geri döndüğümde, ilk çalışmaya başladığım kurum Fırat Üniversitesi oldu. Asistanlığımı burada yaptım, doçent ve profesör unvanlarımı burada aldım. Bu üniversitenin bir mensubu olmak benim için gurur verici. Bana bu kadar katkı sağlayan üniversiteme vefa borcumu ödemek için bu projeyi hayata geçirme fırsatı sunduğunuz için teşekkür ederim. AR-GE Merkezimizde üniversitemizin başarılı akademisyenlerinin çok güzel projelere imza atacağına inanıyorum. Yeşil ve dijital dönüşüm, günümüz dünyasında sürdürülebilir kalkınma için hayati önem taşıyor. Bu merkezin, ülkemizin teknolojik yenilikler geliştirmesine ve dünyada söz sahibi olmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üniversitemizin dünyada ses getiren projelere ev sahipliği yapacağına inanıyorum. Böyle önemli bir projeye destek verme fırsatı sunduğunuz için Fırat Üniversitesi yönetimine teşekkür ederim.”Fırat Üniversitesinin ilk AR-GE Merkezi, Prof. Dr. Yasemin Açık’ın desteğiyle akademisyenler ve öğrenciler için ilham kaynağı olacak.