Tunceli’de, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalanları Mehmetçik misafir etti.Dün akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kar yağışı kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunda araçta mahsur kalan aralarında bebeklerin de olduğu 8 kişi Pülümür ilçesindeki otelin dolu olması üzerine İlçe Asayiş Komando Bölük Komutanlığı misafirhanesine yerleştirildi.Yine Tunceli-Pülümür karayolu Nazımiye yol ayrımında kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kurtarılarak Şehit Mehmet Jandarma Karakoluna götürüldü. Gece burada geçiren vatandaşlar daha sonra iş makineleri eşliğinde Nazımiye ilçesine gönderildi.