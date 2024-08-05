Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (FÜSEM) tarafından koordine edilen yaz kampı robotik kodlama eğitiminin birinci dönemini başarıyla tamamlayan 95 öğrenci, sertifikalarını alarak mezun oldu.Eğitim Fakültesi konferans salonunda düzenlenen programa, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlyas Somunkıran, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.Programda konuşan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş eğitimin önemine vurgu yaparak, robotik kodlama ve diğer eğitsel faaliyetlerin öğrencilerin gelişiminde önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Rektör Prof. Dr. Göktaş, "Bugünün küçükleri, yarının büyükleri olacak. Onların donanımlı ve yetkin bireyler olarak yetişmesi için elimizden gelen tüm imkânları seferber ediyoruz" dedi.Eğitim koordinatörü Doç. Dr. Zülfü Genç ise eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve teknoloji kullanımının önemine değinerek, "Bu tür programlar, çocuklarımızın geleceğe daha hazırlıklı olmalarını sağlıyor" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından, eğitime katılan öğrencilere Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Soner Özgen, Prof. Dr. Mehmet Yılmaz tarafından sertifikaları verildi.