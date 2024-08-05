Malatya’da, kayısı hasadında çalışan mevsimlik tarım işçilerine sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirilmede bulunuldu.Malatya’nın Hekimhan ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine sağlık ve güvenlik konularında bilgilendirilmede bulunuldu. İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen programda, doğru yük kaldırma, böcek ısırmaları, güneşten korunma ile tarım ilaçları konularında önleyici ve koruyucu bilgiler paylaşıldı.Programa dair kısa bir açıklamada bulunan Hekimhan İlçe Tarım Müdürü Gökhan Aslan, “Eğitimlerimizin ne kadar faydalı olduğunu gelen geri bildirimlerden anlıyoruz. Tehlikeli madde işaretleri konusu anlatılırken bir katılımcı bunlara hiç dikkat etmediklerini, karşılaşmadıklarını dile getirdi. Okuma yazma bilmeyenler için bu işaretler çok faydalı oldu. Bir katılımcı yük kaldırma konusu konuşulurken bel ağrılarının sebeplerinin yanlış teknikten kaynaklı olduğunu anladığını, bundan sonra doğrusunu yapacağını söyledi. Bu tür eğitimlerle çalışanların bilinçlendiğini görmek hepimizi mutlu etti. İlçemiz teknik personelleri ile ilçe sakinlerini interaktif eğitim modeliyle bilgilendirmeye devam edeceğiz” diye konuştu