Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf ve Okul Öncesi Öğretmenliği programlarındaki son sınıf öğrencileri için önlük giyme programı düzenlendi.Elazığ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencileri için önlük giyme programı gerçekleştirildi. Bahaeddin Ögel Konferans Salonunda düzenlenen programa Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Programın ardından öğrencilerin önlükleri giydirildi.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, “Temel eğitim aslında geleceğimizin temelidir. Eğitim Fakültesinden mezun olan tüm öğretmen adaylarına yaşamlarında başarılar diliyorum” dedi.Programda konuşan Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz, “Öğretmenlik mesleği çok kutsal bir meslektir. Bugün beyaz önlüklerini giyecek olan öğrencilerimize öğretmenlik mesleği çok yakışacaktır” cümlelerini kullandı.