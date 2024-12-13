Ağrı’nın Tutak ilçesinde "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi (ÇEDES) etkinlikleri devam ediyor.ÇEDES projesi etkinlikleri, Millî Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğinde hayata geçirilen ÇEDES etkinlikler kapsamında Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde şehitleri anma programı düzenlendi. Etkinlik Tutak ilçe Müftüsü Şahmurat Kaya tarafından şehitler için duaların okunmasıyla başladı. Yapılan duaların ardından Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli Okul şeref defterini imzaladı. Okul yönetimi tarafından alınan kararla her sınıf ve idare odalarına bir şehitlerin ismi verildi. Şehit aileleri yapılan etkinlikten dolayı okul yönetimine teşekkür ettiler. İlçe protokolünün katıldığı programda duygusal anlar yaşandı.