Fırat Üniversitesi (FÜ) ‘TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ sonuçlarına göre Türkiye’de en çok projesi desteklenmeye hak kazanan ilk 3 üniversiteden biri oldu.TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen ‘2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’ 2024/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı. Açıklanan sonuçlara göre FÜ bir tarihi başarıya daha imza atarak projesi en fazla kabul edilen Türkiye’deki ilk 3 üniversiteden biri oldu. Üniversite tarafından 881 proje başvurusu yapılırken bunlarda 461’i destek almaya hak kazandı. FÜ, bu rakamlarla tarihinin en çok 2209-A projesinin hazırlanıp kabul edildiği dönemi yaşadı.Konuyla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "FÜ olarak, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2024/1 dönemi sonuçlarına göre Türkiye genelinde en fazla projesi kabul edilen ilk üç üniversite arasında yer almaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bu önemli başarı, öğrencilerimizin araştırma ve yenilik odaklı düşünme becerilerinin bir göstergesi olduğu kadar, danışman hocalarımızın da özverili rehberliklerinin bir sonucudur. Üniversitemiz tarafından yapılan 881 başvurudan 461’inin destek almaya hak kazanması, araştırma kültürünün FÜ’de ne denli güçlü bir şekilde benimsendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu başarıda emeği geçen tüm öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve ilgili birimlerimizi yürekten tebrik ediyorum. FÜ olarak araştırma ve bilimsel üretimi teşvik eden projeleri desteklemeye ve öğrencilerimizi bu yönde cesaretlendirmeye devam edeceğiz" dedi.