Van Gölü havzasının göçmen misafirleri flamingolar, bölgedeki sıcak hava ve av yasağı sayesinde konaklama sürelerini uzattı.Van’ın Erçek Gölü, her yıl olduğu gibi bu yıl da flamingolara göç yolculuğunda ev sahipliği yapıyor. Uzun bacakları, boyunları ve renkleriyle göz kamaştıran ve halk arasında "allı turna" olarak bilinen flamingo kafilesi, soğuyan havaya rağmen Van’ı terk etmedi. Her yıl Mart ve Nisan aylarında Van Gölü havzasına gelerek Erçek Gölü ve çevresinde konaklayan flamingolar, Erciş Çelebibağı, Gevaş Göründü ve Muradiye Karahan sahillerinde de görülüyor. Uzun süre barınmak amacıyla sulak alanlarda kalan bilinen flamingolar, turistlerin ve bölge sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Türkiye’deki yaklaşık 450 kuş türünden 250’sine ev sahipliği yapan Van Gölü havzasında konaklayan flamingolar, görüntüleriyle göz kamaştırıyor. Her yıl ilkbahar aylarında Afrika ve İran’ın Urmiye Gölü’nden Van Gölü havzasında konaklayan flamingolar, kış mevsimin gelmesiyle aynı güzergaha göç ediyorlar. Son yıllarda zaman zaman kış mevsiminde göç etmediği görülen flamingolar Gevaş Göründü sulak alanını mesken etti. Havaların soğumasına rağmen bir grup flamingo, Erçek Gölü’nde konaklamaya devam ediyor.Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Mevsimsel değişikliklere bağlı olarak yaban hayvanları göç sürelerini değiştiriyor. Aralık ayına girdiğimiz şu günlerde Erçek Gölü Karagündüz Mahallesi mevkii ile Gevaş-Göründü sulak alanlarında çok sayıda flamingo görmekteyiz. Bu sene geçen senelere nazaran sonbahar ve kış mevsimine girerken sayıları bir hayli fazla. Geçen sene bir grup flamingo Van Gölü havzasında kışladı. Bahar mevsiminde ise üremek için gidecekleri bölgeye gittiler. Biz eğer bu sulak alanları koruyup yok etmezsek, kıymetini bilirsek gelecek nesillere bu doğal mirasımızı aktarabileceğiz” dedi