Malatya’da Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Doğanşehir Belediyesi arasında "Buğday Değeri Zinciri İyileştirme" projesinin sözleşmesi imzalandı. Proje kapsamında çiftçilere 23 milyon 715 bin TL hibe desteği sağlayacak.Malatya’da, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ile Doğanşehir Belediyesi arasında deprem bölgelerindeki yerel buğday üreticilerini destekleyerek üretimin arttırılması için hayata geçirilen “Buğday Değeri Zinciri İyileştirme” projesinin sözleşmesi imzalandı. Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ile Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram katıldı.“Proje 23 milyon 715 bin TL bütçeye sahip”İmza töreninde konuşan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, “Bugün Doğanşehir Belediyesiyle birlikte finansmanı BM Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından karşılan ’Doğanşehir Buğday Değer Zinciri İyileştirme projesi’ sözleşmesini imzalamak üzere bir aradayız. Doğanşehir ilçemiz 6 Şubat 2023 depremlerinden en fazla etkilenen ilçelerimizden biri bu anlamda projeyi bu ilçemizde uyguluyor olmamız çok önemli. Proje 23 milyon 715 bin TL gibi bir bütçeye sahip. Proje kapsamında Doğanşehir ilçemizdeki 750 buğday üreticisi ve ailesiyle 5 değirmen işletmecisinin doğrudan desteklenmesi hedefleniyor projeden yaklaşık 4 bin kişi faydalanacak. Ayrıca Doğanşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek üretimine sağlanacak buğday arzı ile de projeden tüm ilçe halkının dolaylı olarak da istifade etmesini planlıyoruz” dedi.Budancamanak, Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) olarak 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Malatya’da bir çok konu başlığında üretici ve ailelerinin destekler sağladığını da ifade ederek bu desteklerin süreceğini kaydetti."Doğanşehir için önemli bir proje"Doğanşehir Belediye Başkanı Mehmet Bayram ise Doğanşehir’in depremlerde büyük bir yara aldığını kaydederek projenin önemine vurgu yaptığı konuşmasında, "Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) ve belediyemiz işbirliği ile ’Doğanşehir Buğday Değer Zinciri İyileştirme’ projesi çerçevesinde çiftçilerimize 23 milyon 715 bin TL hibe desteği sağlayacak teknik anlaşma imzalanmıştır. Projede emeği geçen herkes teşekkür ediyoruz. Ayrıca belediyemiz halk ekmek fırını ile bu üretim zincirini destekleyeceğiz. Tüm çiftçilerimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu