Fırat Üniversitesi Enformatik Bölümü bünyesinde bulunan bilgisayar laboratuvarlarına, 50 adet bilgisayardan oluşan yeni bir laboratuvar daha eklendi.Bilişim alanında oldukça önemli çalışmalara imza atan Fırat Üniversitesine yeni bir bilgisayar laboratuvarı daha eklendi. Eğitimin kalitesini modern laboratuvarlarla güçlendirmeye devam eden Fırat Üniversitesi, bünyesinde yazılım mühendisliği, yapay zeka ve veri mühendisliği, bilgisayar mühendisliği ve adli bilişim mühendisliği gibi lisans programlarını barındırmakta olup MacOS işletim sistemine sahip bu bilgisayarlar sayesinde öğrencilerin farklı platformları tanımaları ve performans gerektiren yapay zeka, görüntü işleme ve grafik tasarım derslerinde daha etkili bir eğitim almaları sağlanacak. 8 çekirdekli CPU ve 8 çekirdekli GPU ya sahip olan bu bilgisayarların 16 GB ram ve 512 GB SSD’ye sahip olduğunu vurgulayan Enformatik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Karabatak, Fırat Üniversitesine böyle bir laboratuvar kazandırdığı için Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş’a teşekkürlerini sundu.Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Göktaş ise öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almalarını sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek laboratuvarın hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.