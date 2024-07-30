Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, geçtiğimiz yıl başlattığı üye ziyaretlerini sürdürüyor.ETSO Başkanı Alan, oda üyeleriyle bir araya geldi. Bir ağaç ürünleri mobilya firması Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akyıldız ile orman ürünleri firması Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Akyıldız ve elektrik mühendislik ve inşaat firması Başkanı Şeyda Akyıldız’ı ziyaret ederek başarılarını tebrik edip plaket takdim etti.Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri Bünyamin Akyıldız, Zafer Akyıldız ve Şeyda Ayyıldız’a ait firmaların, Elazığ ve Türkiye ihracatına önemli katkılar sunduklarını ifade eden Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, “Bu başarılarımdan dolayı kendilerini kutluyorum. Kendi sektörlerinde Türkiye genelinde ilk bin firma arasından 22. sırada, ilimiz genelinde ise üçüncü sırada yer alma başarısı gösterdiklerinden dolayı Odam ve şahsım adına kendilerine teşekkür ediyor, ticari başarıların devamını diliyorum” dedi.Üyeler de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.Başkan Alan, ziyaret sonrası firma yönetim kurulu başkanlarına Elazığ ekonomisine katkıları anısına plaket takdim etti.