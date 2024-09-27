Fırat Üniversitesi TEKNOFEST yarışmalarında birincilik ödülleri dahil olmak üzere toplamda 9 ödül almaya hak kazandı.Kategorilerine göre farklı illerde düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarının final sonuçları açıklandı. 22 takım ile finale kalma başarısı gösteren Fırat Üniversitesi yarışmalarda oldukça önemli dereceler elde etti. TEKNOFEST 2024’e damga vuran Fırat Üniversitesi yarışmalarda 3 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük derecesi elde etti. Ayrıca 4 farklı kategoride de ödül alan Fırat Üniversitesi toplamda 9 ödül alma başarısı gösterdi.Elde edilen başarılarla ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, “Üniversitemizi temsil ederek TEKNOFEST 2024 yarışmalarına katılan ve bu yarışmalarda ödül alan kıymetli öğrencilerimizi ve değerli akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Öğrencilerimizin ve danışmanlarımızın göstermiş olduğu bu üstün performans, üniversitemizin bilim ve teknoloji alanındaki başarılarını bir kez daha kanıtlamıştır. Bu platformda Fırat Üniversitesi olarak yer almaktan ve bu başarıyı elde etmekten büyük bir gurur duyuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi’nin gerçekleşmesi yolunda ülkemizin teknolojik yetkinliğini artırmak amacıyla önümüzdeki süreçte hedefimiz çıktı odaklı daha fazla proje üretmek ve öğrencilerimizin TEKNOFEST yarışmalarında daha fazla yer almalarını sağlamak olacaktır. TEKNOFEST 2024’te yer alarak üniversitemizi temsil eden tüm öğrenci ve danışman hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.