Kars’ta, ‘Tarımsal Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Kiralama İşlemleri hakkında “Tarımda Yeni Dönem” bilgilendirme toplantısı yapıldı.Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü’nce Merkez Dikme köyünde gerçekleştirilen toplantıda, tarım sektöründe yenilikçi uygulamalar ve modern teknolojiler tanıtıldı. Toplantıya tarım uzmanları, çiftçiler ve tarım kooperatifleri temsilcileri katıldı.Katılımcılara ayrıca modern sulama sistemleri, akıllı tarım uygulamaları ve organik tarım gibi konularında bilgi alarak, deneyimlerini paylaştılar. Ayrıca, tarımsal destekleme ve teşvikler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapıldı.Toplantı sonunda, katılımcılar, tarımda karşılaştıkları zorlukları dile getirerek, çözümler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Etkinlik, Kars’taki tarım alanında yenilikçi uygulamaların yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefiyle sona erdi.