Fırat Otizm Dernek Başkanı İrfan Tunç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, otizmli bireylerin hayatın her alanına daha etkin katılımı için çözüm önerilerini paylaştı.Fırat Otizm Dernek Başkanı İrfan Tunç, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında yaptığı açıklamada, otizmli bireylerin topluma daha etkin katılım sağlamaları için önemli çözüm önerilerini sıraladı. Başkan Tunç, Birleşmiş Milletler tarafından 2008 yılında ilan edilen Dünya Otizm Farkındalık Gününün, otizm konusunda farkındalık oluşturmak ve sorunlara çözüm bulmak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Tunç, nisan ayı boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle otizmli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamak adına çalışmalar yapıldığını vurguladı. Otizmli bireylerin günlük hayatta birçok sorunla karşılaştığını dile getiren Tunç, bu sorunların çözülmesinin elzem olduğunu ifade etti. Tunç, Özellikle 2023-2030 Otizm Eylem Planının hızlı ve tam uygulanması, özel eğitim seanslarının artırılması, hastanelerde yaşanan sorunların giderilmesi ve otizm danışma hatlarının kurulması gibi konulara dikkat çekti. Tunç ayrıca, ailelerin rahatlaması adına gündüzlü bakım evleri ve mola evlerinin yaygınlaştırılması, yatılı bakım evlerinin artırılması gerektiğini belirtti.Tunç son olarak, otizmli bireylerin haklarının yasalaşmasının önemini ifade ederek, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde, çocuklarımızın eğitim, sağlık, barınma, sosyal haklar ve spor hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmasını diliyorum. Otizmle mücadele eden vatandaşlarımızın yaşam şartlarının iyileştirilmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.