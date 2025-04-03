Van’ın Gevaş ilçesinde bulunan ve kentin önemli turistik değerlerinden olan Akdamar Adası, karlı dağları, açan badem çiçekleri ve turkuaz mavisi göl manzarasıyla 9 günlük bayram tatilinde yoğun ilgi görüyor.Van’ın gözde turistik bölgelerinden biri olan Gevaş ilçesinde bulunan Akdamar Adası, Ramazan Bayramı tatilinin 3 günden 9 güne uzatılması ve havaların ısınmasıyla birlikte büyük bir ziyaretçi akınına uğradı. Hem yerli hem de yabancı turistler, ayrıca fotoğraf tutkunları, bayram tatilini fırsat bilerek adayı ziyaret etti. Her yıl baharda güzelliği artan Akdamar Adası, Ramazan Bayramı tatiliyle birlikte yoğun ilgi gördü. Özellikle tarihi Akdamar Kilisesi, Ermeni mimarisinin önemli örneklerinden biri olarak dikkat çekerken, fotoğrafçılar için cazibe merkezi haline geldi. Bayram tatilinin 9 güne çıkmasıyla, yerli turistler ve Van halkı adayı ziyaret etti. Tekne turlarıyla adaya ulaşan ziyaretçiler, hem tarihi keşfetti hem de Van Gölü’nde keyifli bir yolculuk yaptı.