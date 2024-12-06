Sağlık Bakanlığınca “Fermuar Sistemi ile Yaşama Yol Ver!” sloganı ile trafikte ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilerek, ambulansa yol verilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.Bu kapsamda Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında toplantı düzenlendi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Gülşah Taş, Başkan Yardımcısı Dr. Hacı Osman Yılmaz, ilgili birim sorumluları, Jandarma Komutanlığı, Erzincan Belediyesi personelleri ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Murat Demir, Erzincan Şoförler ve Otomobiller Esnaf Odası Başkanı Bedir Limon katıldı.Toplantıda 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi vurgulanarak, farkındalığın arttırılması için yapılacak faaliyetler hakkında kararlar alındı.