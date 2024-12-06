Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü” nedeniyle mavi yelekli gönüllüler için etkinlik gerçekleştirdi.Muş Gençlik Merkezinde düzenlenen etkinlikte gönüllüler ve öğrenciler keyifli vakit geçirerek hep birlikte halay çekti. Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarda yıl boyunca aktif rol alan gönüllü gençlere sertifika ve gönüllü rozeti takdim edildi. Gönüller için pastanın kesildiği program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nün çok anlamlı bir gün olduğunu söyledi. Müdür Taşdemir, “5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nüz kutlu olsun. Şimdi bizim bu işlerimizin asıl temsilcisi sizsiniz. Arkadaşlarımız ücretini alıyorlar fakat sizler bu mavi yelekli olan kardeşlerimiz burada gönüllü olarak var, onun için sizlerin yaptığı işler çok kıymetli ve çok anlamlıdır. Biz bunları çok önemsiyoruz. Sizleri çok seviyoruz” dedi.